Il maltempo non dà tregua alla Calabria, Crotone ancora sotto la pioggia: crolla un ponte. Strade allagate anche a Palermo – Il video (Di domenica 22 novembre 2020) È ancora allerta rossa per il maltempo in Calabria dove pioggia e vento di burrasca hanno causato danni e allagamenti in diverse città, in particolare in provincia di Crotone e Cosenza. Nella zona dell’Alto Jonio, infatti, da venerdì scorso, sono oltre duecento gli interventi effettuati dai vigili del fuoco (160 nel Crotonese e 60 nel cosentino). Preoccupa l’ingrossamento del fiume Esaro, che già nel 1996, esondando, causò 6 morti e ingenti danni nei quartieri San Francesco e Fondo Gesù a Crotone. A Melissa, nel Crotonese, un ponte è crollato sotto il peso della pioggia, ma per fortuna non ci sarebbero persone coinvolte. Il tuo browser non supporta il tag ... Leggi su open.online (Di domenica 22 novembre 2020) Èallerta rossa per ilindovee vento di burrasca hanno causato danni egamenti in diverse città, in particolare in provincia die Cosenza. Nella zona dell’Alto Jonio, infatti, da venerdì scorso, sono oltre duecento gli interventi effettuati dai vigili del fuoco (160 nelse e 60 nel cosentino). Preoccupa l’ingrossamento del fiume Esaro, che già nel 1996, esondando, causò 6 morti e ingenti danni nei quartieri San Francesco e Fondo Gesù a. A Melissa, nelse, untoil peso della, ma per fortuna non ci sarebbero persone coinvolte. Il tuo browser non supporta il tag ...

DPCgov : ?? #Maltempo in #Calabria: Manteniamo alta l’attenzione. Condividi queste semplici azioni per non correre rischi. È… - msgelmini : Un forte abbraccio alla città di #Crotone devastata dal maltempo. Strade allagate, persone bloccate in auto, case e… - Corriere : Aereo della Lazio, primo volo da dimenticare: giocatori terrorizzati e niente rientro (per il maltempo) - GiovanniPortel8 : RT @anari56: Altri ponte crollato nel Crotonese. Non ci sono feriti e l'informazione dà la colpa al maltempo. È normale che per un po'… - Devabole : RT @RepubblicaTv: Maltempo, alluvione a Cirò marina: la diretta: Salvataggi con i gommoni, persone che non riesco a uscire di casa. Il cent… -