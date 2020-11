Il concorrente Filippo Re ha fatto divertire il pubblico (Di domenica 22 novembre 2020) Filippo Re ha proposto un gioco simpatico con delle penitenze per i giudici e alla fine Rudy Zerbi si è dovuto spogliare completamente. Tu si Que Vales, Rudy Zerbi si spoglia: “Non ho le mutande” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 22 novembre 2020)Re ha proposto un gioco simpatico con delle penitenze per i giudici e alla fine Rudy Zerbi si è dovuto spogliare completamente. Tu si Que Vales, Rudy Zerbi si spoglia: “Non ho le mutande” su Notizie.it.

filippo_francia : RT @ConteRetweet: Il dramma di Gabriele Paolini: 'Sono disperato. Credevo che avrei operato sempre in regime di monopolio, ma ultimamente h… - LoopyMacSwine : Come cazzo si fa a dire che non sei tivù? Tu sei televisione, sei ancora la concorrente della nona edizione di Ami… - Fil_and_mely : RT @PlumeRoses: ma non possiamo fare un’edizione di Amici soltanto con filippo come concorrente? - PlumeRoses : ma non possiamo fare un’edizione di Amici soltanto con filippo come concorrente? -