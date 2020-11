Diventa padre e spara fuochi d’artificio fuori casa: denuncia e multa per violazione norme anti Covid (Di domenica 22 novembre 2020) Un uomo ha festeggiato la nascita del figlio facendo esplodere una batteria di fuochi d’artificio, in completa violazione delle norme anti-Covid per arginare la pandemia Poche ore prima era Diventato padre e dopo aver stretto a sè il suo piccolo ha pensato bene di organizzare un festeggiamento con i fiocchi. Incurante però di tutte le L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 22 novembre 2020) Un uomo ha festeggiato la nascita del figlio facendo esplodere una batteria di, in completadelleper arginare la pandemia Poche ore prima eratoe dopo aver stretto a sè il suo piccolo ha pensato bene di organizzare un festeggiamento con i fiocchi. Incurante però di tutte le L'articolo NewNotizie.it.

Svolta storica nella liturgia così come la si conosce da decenni. Da domenica 29 novembre, con l'inizio dell'Avvento, entra in vigore nella maggior parte delle diocesi italiane il nuovo messale

