Un'infermiera per 53 anziani "Noi abbandonati nella Rsa" (Di sabato 21 novembre 2020) Valentina Raffa nella casa di riposo di Bronte una sola operatrice. I suoi colleghi a casa in attesa del tampone. E 39 ospiti positivi C'è una Sicilia che tenta di resistere all'incalzare incombente del Covid19, ma le forze delle singole persone e di qualche struttura che si rimbocca le maniche e non getta la spugna non possono bastare se non subentreranno degli accorgimenti istituzionali. Così, in una Bronte (Catania) zona rossa, la casa di riposo San Vincenzo De' Paoli - Padre Antonino Marcantonio sta resistendo con una sola infermiera che accudisce 53 anziani, di cui 39 affetti da Covid19. Mattina e pomeriggio Carmela, conosciuta da tutti come Mela, è in trincea da sola. I colleghi sono a casa in attesa dell'esito del tampone. «La situazione è delicata dice Rocco Sciacca, socio della struttura rappresentata ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Valentina Raffacasa di riposo di Bronte una sola operatrice. I suoi colleghi a casa in attesa del tampone. E 39 ospiti positivi C'è una Sicilia che tenta di resistere all'incalzare incombente del Covid19, ma le forze delle singole persone e di qualche struttura che si rimbocca le maniche e non getta la spugna non possono bastare se non subentreranno degli accorgimenti istituzionali. Così, in una Bronte (Catania) zona rossa, la casa di riposo San Vincenzo De' Paoli - Padre Antonino Marcantonio sta resistendo con una solache accudisce 53, di cui 39 affetti da Covid19. Mattina e pomeriggio Carmela, conosciuta da tutti come Mela, è in trincea da sola. I colleghi sono a casa in attesa dell'esito del tampone. «La situazione è delicata dice Rocco Sciacca, socio della struttura rappresentata ...

Per migliorare le pratiche di assistenza nell'ambiente chirurgico, l'obiettivo degli infermieri è creare una flow chart per la preparazione del paziente all'intervento chirurgico, utilizzabile nelle p ...

