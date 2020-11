Ue | Bernini | ' preoccupati per ritardi su Recovery Fund'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Siamo moltoanche daidel governo sul Next Generation Eu, del quale sappiamo solo che è in corso un assalto alla diligenza da parte dei ministeri, con progetti che sfondano già di 35 miliardi il budget senza precedenti messo a disposizione dall'Europa. E mentre i tempi della legge di Bilancio si fanno sempre più stretti, da Conte non è arrivato ancora il minimo segnale di coinvolgimento delle opposizioni”. Lo afferma Anna Maria, capogruppo Fi al Senato.