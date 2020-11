Trani | corona virus | morta 41enne Altamura | pronto soccorso non chiuso | precisazione Asl Il sindaco di San Severo | ordinanza | coprifuoco

Leggi su noinotizie

(Di sabato 21 novembre 2020) «Strazio, dolore profondo per questa giovane mamma didopo essere stata 12 ore in attesa aldi Barletta. Come ha già denunciato un medico di quell’ospedale, lì e non solo lì ci sono pochi uomini e pochi mezzi». A riferirlo il deputato della Lega Nord, Rossano Sasso. Il parlamentare dice di non voler polemizzare, «ma qui in Puglia da giugno a settembre non è stato fatto nulla per prevenire la seconda ondata» della pandemia. «Mesi di tempo preziosi, sprecati- prosegue Sasso-. A marzo qui da noi, si diceva a proposito del Covid che era esploso in Lombardia, che se fosse successo in Puglia sarebbe stata ecatombe». Giunge intanto unada parte dell’Asl di Bari sulla vicenda deldell’ospedale “Perinei” di ...