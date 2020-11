Prof. di Bari: “Donne giudici? Non dovrebbero esserci” (Di sabato 21 novembre 2020) Le parole pronunciate pochi giorni fa da un docente universitario ai suoi studenti destano clamore. L’episodio è accaduto a Bari. Durante una lezione online di bioetica il Prof. di Bari, tale Donato Mitola, parla di disturbi della personalità negli adulti. D’un tratto il Prof. tira in ballo le donne e lì prende l’abbrivio. “Le separazioni Leggi su periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Le parole pronunciate pochi giorni fa da un docente universitario ai suoi studenti destano clamore. L’episodio è accaduto a. Durante una lezione online di bioetica il. di, tale Donato Mitola, parla di disturbi della personalità negli adulti. D’un tratto il. tira in ballo le donne e lì prende l’abbrivio. “Le separazioni

DonneMagistrato : 'Troppo emotive per giudicare'. Il prof di Bari fa infuriare le donne magistrato - _DAGOSPIA_ : 'LE DONNE NON POSSONO FARE I GIUDICI PERCHE’TROPPO EMOTIVE'.L’UNIVERSITÀ DI BARI SOSPENDE IL PROF… - Agricolturabio1 : @fulviomarras2 Tipo Morra, il prof di Bari e vari schifosi simili. - fede_olivo : 'Discriminazione grave, non minimizzare': le donne magistrato contro il prof di Bari - fseviareggio : RT @pepdecr: Bene che Ateneo #Bari abbia sospeso docente che sosteneva “non ci dovrebbero essere giudici donne”. #Università deve essere sp… -