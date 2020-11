Pompei, sensazionale scoperta: emersi i corpi intatti di due fuggiaschi (Video) (Di sabato 21 novembre 2020) Napoli, 21 nov – Pompei regala ancora emozioni: dagli scavi emergono i corpi integri di due fuggiaschi. Si tratterebbe di un quarantenne benestante, avvolto in un caldo mantello di lana, e del suo giovane schiavo in tunica. Si evince che era schiavo poiché le ossa risultano già provate da anni di duro lavoro. Pompei, “scoperta eccezionale” “Una scoperta assolutamente eccezionale”, dice il direttore del parco archeologico Massimo Osanna “per la prima volta dopo più di 150 anni è stato possibile realizzare i calchi perfettamente riusciti delle vittime e delle cose che avevano con sé nell’attimo in cui sono stati investiti e uccisi dai vapori bollenti dell’eruzione”. I due corpi sono stati ritrovati pochi giorni fa, nello scavo in corso nella grande villa suburbana a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 novembre 2020) Napoli, 21 nov –regala ancora emozioni: dagli scavi emergono iintegri di due. Si tratterebbe di un quarantenne benestante, avvolto in un caldo mantello di lana, e del suo giovane schiavo in tunica. Si evince che era schiavo poiché le ossa risultano già provate da anni di duro lavoro., “eccezionale” “Unaassolutamente eccezionale”, dice il direttore del parco archeologico Massimo Osanna “per la prima volta dopo più di 150 anni è stato possibile realizzare i calchi perfettamente riusciti delle vittime e delle cose che avevano con sé nell’attimo in cui sono stati investiti e uccisi dai vapori bollenti dell’eruzione”. I duesono stati ritrovati pochi giorni fa, nello scavo in corso nella grande villa suburbana a ...

