Parcheggiatore abusivo minaccia un anziano e lui lo fa arrestare

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva preteso dei soldi da unsignore per parcheggiare la propria automobile ma quando l’uomo si è rifiutato ha iniziato arlo. Ieri notte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di Salvatore Imparato, 22enne napoletano con precedenti di polizia, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per una tentata estorsione avvenuta lo scorso 11 febbraio nei pressi dell’ospedale Villa Betania. L’uomo, che era solito svolgere l’attività di, aveva chiesto del denaro ad unconducente per fargli parcheggiare la propria autovettura e, al suo rifiuto, lo ...