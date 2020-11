Paolo Conticini | Ballando 21 novembre 2020 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 21 novembre 2020) La finale dicon le Stelledi stasera, 21, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attore e conduttoree dalla ballerina Veera Kinnunen, volto noto del programma. La coppia, che ha sempre mostrato di essere tra le migliori dell’edizione, ha ballato una coreografia di Quick step sulle note della canzone I’Ve Got You Under My Skin.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una grandissima performance, seppure con qualche piccola pecca (trascurabile). Il voto ...