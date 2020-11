Morra non si scusa: “Non mi dimetto. Io delegittimato perché scomodo per Cosa Nostra” (Di sabato 21 novembre 2020) Catanzaro, 21 nov – Non solo Nicola Morra non si scusa e non ha alcuna intenzione di dimettersi dopo le sue infelici dichiarazioni sull’ex presidente della Calabria, Jole Santelli, ma rincara la dose. Ospite a Omnibus, su La7, Morra si produce in una accorata autodifesa in cui sostiene di essere oggetto di una campagna di delegittimazione perché è scomodo per le mafie. Morra: “Io vittima di una strategia” Morra, quindi, non rincula assolutamente, ma rilancia: “Dimettermi da presidente della Commissione Antimafia?” dichiara nel suo intervento a La7 “piacerebbe a tanti ma io credo che anche quello che è accaduto ieri sia un episodio all’interno di una strategia, perché quando dai fastidio a Cosa Nostra, la mafia e la ndrangheta, come ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 novembre 2020) Catanzaro, 21 nov – Non solo Nicolanon sie non ha alcuna intenzione di dimettersi dopo le sue infelici dichiarazioni sull’ex presidente della Calabria, Jole Santelli, ma rincara la dose. Ospite a Omnibus, su La7,si produce in una accorata autodifesa in cui sostiene di essere oggetto di una campagna di delegittimazioneper le mafie.: “Io vittima di una strategia”, quindi, non rincula assolutamente, ma rilancia: “Dimettermi da presidente della Commissione Antimafia?” dichiara nel suo intervento a La7 “piacerebbe a tanti ma io credo che anche quello che è accaduto ieri sia un episodio all’interno di una strategia,quando dai fastidio aNostra, la mafia e la ndrangheta, come ci ...

