McEnany | Trump non dovrebbe concedere la vittoria

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 21 novembre 2020) La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh, nell’ultima conferenza stampa, ha affermato chenonlaa causa delle sfide legali in sospeso e del “processo costituzionale” attualmente in corso. Ha poi aggiunto che la General Services Administration (GSA) farà la sua verifica per una transizione “al momento giusto”.: perché