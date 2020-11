Mara Carfagna neo mamma è in isolamento

grandehermano1 : @mara_carfagna Gli anziani non sono utili allo sforzo produttivo. - PepeLeYoyo1 : @mara_carfagna @HuffPostItalia avete preso due serpenti a sonagli e ve li siete posti in seno. ma cosa pretendev… - DomitilloB : @mara_carfagna I vostri alleati di partito.. - JetLagEconomist : @mara_carfagna Lei sta chiedendo pere al melo. - polemicamente1 : @mara_carfagna Se era una persona di buon senso non si candidava con i 5 stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Carfagna

Matteo Salvini invece bolla come “vomitevoli” le dichiarazioni del grillino, mentre Mara Carfagna ricorda, tagliente, “se Morra, come dimostra la sua affermazione, disprezza i calabresi per la classe ...Tre deputati che lasciano Fi non destano sorpresa. Non ci sarebbe da stupirsi neppure se altri si aggregassero, come si ripete nei palazzi romani, specie in Senato. Se si ha la pazienza di esaminare l ...