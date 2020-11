LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: via alla Q1, Morbidelli e Valentino Rossi cercano l’accesso alla Q2 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO3 15.18: Ci sarà anche Mir da osservare con attenzione, campione del mondo in carica. 15.15: SI PARTE CON LA Q1! Nessun intervento sulla pista, ma solo un check. Morbidelli e Valentino Rossi gli osservati speciali. 15.12: Si attende e si verificano le condizioni dell’asfalto nel punto in cui c’è stata la rottura del motore della Ducati di Zarco. 15.10: Per questo la sessione di qualifiche sarà ritardata. 15.08: Una condotta di Zarco non proprio irreprensibile… 15.05: Problemi al motore della moto di Zarco, la sua Ducati inizia a “svampare” con molto fumo. Il francese taglia addirittura la pista per tornare ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LADELLE QUALIFICHE DI MOTO3 15.18: Ci sarà anche Mir da osservare con attenzione, campione del mondo in carica. 15.15: SI PARTE CON LA Q1! Nessun intervento sulla pista, ma solo un check.gli osservati speciali. 15.12: Si attende e si verificano le condizioni dell’asfalto nel punto in cui c’è stata la rottura del motore della Ducati di Zarco. 15.10: Per questo la sessione di qualifiche sarà ritardata. 15.08: Una condotta di Zarco non proprio irreprensibile… 15.05: Problemi al motore della moto di Zarco, la sua Ducati inizia a “svampare” con molto fumo. Il francese taglia addirittura la pista per tornare ...

Michy_92 : RT @SkySportMotoGP: ?? Polyccio prende la vetta all’ultimo (?? #FP4) ?? La top-5 in 71 millesimi! Il LIVE delle QP ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Polyccio prende la vetta all’ultimo (?? #FP4) ?? La top-5 in 71 millesimi! Il LIVE delle QP ? - SkySportMotoGP : ?? Polyccio prende la vetta all’ultimo (?? #FP4) ?? La top-5 in 71 millesimi! Il LIVE delle QP ?… - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP #Portimao Nelle #FP4 guizzo finale di #PolEspargaro che chiude davanti a #Oliveira e… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Le qualifiche #MotoGP del GP di Portimao. Segui la diretta di Q1 e Q2, con aggiornamenti, dichiarazio… -