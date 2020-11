Il Papa chiede ai giovani un 'patto' per cambiare l'economia (Di sabato 21 novembre 2020) CITTA DEL VATICANO, 21 NOV - "Non siamo condannati a modelli economici che concentrino il loro interesse immediato sui profitti come unità di misura e sulla ricerca di politiche pubbliche simili che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020) CITTA DEL VATICANO, 21 NOV - "Non siamo condannati a modelli economici che concentrino il loro interesse immediato sui profitti come unità di misura e sulla ricerca di politiche pubbliche simili che ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa chiede Il Papa chiede ai giovani un "patto" per cambiare l'economia - Ultima Ora Agenzia ANSA C'è anche un profitto buono e non si chiama mai usura

C’era un tempo in Europa quando i Papi emettevano Bolle per risolvere controversie su banche e interessi. Quando "l’economia della salvezza" e "la salvezza dell’economia" erano entrambe al centro dell ...

Il messaggio di Papa Francesco ai partecipanti di “Economy of Francesco”

Pubblichiamo il testo integrale del video messaggio che Papa Francesco ha inviato, a conclusione dei lavori, ai partecipanti all’incontro internazionale “Economy of Francesco” che si è svolto ad Assis ...

