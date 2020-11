Ghali attacca Tale e Quale Show: “non serve il blackface per imitarmi” – VIDEO (Di domenica 22 novembre 2020) Tale e Quale Show è un noto programma che va in onda sulla rete ammiraglia in cui personaggi famosi imitano altri artisti e cantanti esibendosi sulle note delle loro canzoni più celebri. Sempre più curiosità tra i telespettatori desta il look che i concorrenti del Talent sfoggiano per somigliare il più possibile all’artista che andranno ad imitare. Durante l’ultima puntata però, l’artista che è stato imitato dal palco di Tale e Quale Show, Ghali, non ha affatto gradito la performance di Sergio Muñiz. L’attore spagnolo si è esibito sulle note di Good Times, uno dei brani più conosciuti di Ghali; a far storcere il naso a quest’ultimo, però, è stato il look un po’ troppo fedele all’originale portato in scena dal suo ... Leggi su trendit (Di domenica 22 novembre 2020)è un noto programma che va in onda sulla rete ammiraglia in cui personaggi famosi imitano altri artisti e cantanti esibendosi sulle note delle loro canzoni più celebri. Sempre più curiosità tra i telespettatori desta il look che i concorrenti delnt sfoggiano per somigliare il più possibile all’artista che andranno ad imitare. Durante l’ultima puntata però, l’artista che è stato imitato dal palco di, non ha affatto gradito la performance di Sergio Muñiz. L’attore spagnolo si è esibito sulle note di Good Times, uno dei brani più conosciuti di; a far storcere il naso a quest’ultimo, però, è stato il look un po’ troppo fedele all’originale portato in scena dal suo ...

infoitcultura : Tale e quale show, Ghali attacca il programma di Carlo Conti per blackface: “Bastava l’autotune ed un bel look” - infoitcultura : Ghali attacca Loretta Goggi e si scaglia contro Tale e Quale: duro sfogo - bellicapelli15 : Tale e quale show, Ghali attacca il programma di Carlo Conti per blackface: “Bastava l’autotune ed un bel look”… - sassyagron : RT @tvblogit: Tale e quale show, Ghali attacca il programma di Carlo Conti per blackface: “Bastava l’autotune ed un bel look” - camillastreet : RT @tvblogit: Tale e quale show, Ghali attacca il programma di Carlo Conti per blackface: “Bastava l’autotune ed un bel look” -