GF Vip, Salvatore Vita non entrerà nella Casa | Ecco perché (Di sabato 21 novembre 2020) Il modello siciliano ha fatto una precisazione dalle pagine del suo profilo social Non è lui il modello che Alfonso Signorini ha scelto come concorrente della Casa del Grande Fratello Vip. A smentire la sua partecipazione è stato proprio Salvatore Vita dal suo account Instagram. Qualche giorno fa era circolata l'indiscrezione. A fare il nome del modello siciliano era stato Amedeo Venza, esperto di gossip – dopo l'annuncio di Signorini dei giorni scorsi che aveva anticipato la partecipazione di un nuovo concorrente gay nella Casa del GF che avrebbe potuto conquistare il cuore di Tommaso Zorzi. E dall'identikit fornito da Signorini in effetti c'erano diversi indizi che portavano a Salvatore, ma non è così. Pare infatti che Tommy e Salvatore siano amici.

