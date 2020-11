Furia Immobile in tv: "Ignoranti e cattivi, non mi conoscono". E svela l'esultanza (Di sabato 21 novembre 2020) CROTONE - È tornato Ciro Immobile . E ha fatto gol portando la Lazio in vantaggio per 1-0 sul Crotone. Poi la rete di Correa ha chiuso i giochi. Il bomber, che ha raggiunto Signori al secondo posto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) CROTONE - È tornato Ciro. E ha fatto gol portando la Lazio in vantaggio per 1-0 sul Crotone. Poi la rete di Correa ha chiuso i giochi. Il bomber, che ha raggiunto Signori al secondo posto ...

Crotone-Lazio 0-2, Immobile: "Certe parole su di me mi hanno fatto rabbrividire"

“Parlare dell’uomo Ciro senza conoscerlo mi ha mandato su tutte le furie. Sono consapevole di essere sotto l’occhio delle telecamere, tutti possono esprimere la propria opinione sul campo ma certe par ...

Ciro Immobile si sfoga dopo la vittoria e il ritorno al gol nella sua Lazio a Crotone. Queste le sue parole a Sky Sport dallo Scida: “Mi ha dato fastidio che qualcuno abbia parlato del Ciro uomo senza ...

