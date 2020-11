Dl ristori: nel ter contributi estesi in zone rosse anche a negozi calzature (Di sabato 21 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 21 novembre 2020) su Notizie.it.

GianlucaVasto : Stasera CDM varerà #DecretoRistori 3, per estendere i due precedenti. Inoltre, ok a nuovo scostamento di bilancio,… - gennaromigliore : Sostenere il nostro tessuto produttivo deve essere la priorità numero uno del Governo: come @ItaliaViva abbiamo pro… - TV7Benevento : Dl ristori: nel ter contributi estesi in zone rosse anche a negozi calzature... - TV7Benevento : Dl ristori: nel decreto 'ter' stanziamento di 1,95 mld... - usciamodalmedi1 : RT @Italia_Freeweed: In arrivo emendamento sulla cannabis light nel DL RISTORI. Seguiranno valutazioni sul testo appena disponibile. -