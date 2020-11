Atalanta, Gasperini: «Partita difficile. Il turnover non esiste» (Di sabato 21 novembre 2020) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Sono partite non facili, incontravamo una squadra che stava benissimo. Noi siamo stati molto attenti. Abbiamo costruito diverse situazioni pericolosi, ma non siamo riusciti a segnare. Tecnicamente non è stata una bella prestazione, però la squadra ha fatto il suo». PERCORSO – «L’ampliamento della rosa non significa rinforzare la rosa, ma allargarla. È un percorso buono il nostro, non è negativo. Abbiamo bisogno di recuperare al meglio i punti certi della squadra, oggi non c’erano soluzioni migliori in panchina di quelli che avevamo in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Sono partite non facili, incontravamo una squadra che stava benissimo. Noi siamo stati molto attenti. Abbiamo costruito diverse situazioni pericolosi, ma non siamo riusciti a segnare. Tecnicamente non è stata una bella prestazione, però la squadra ha fatto il suo». PERCORSO – «L’ampliamento della rosa non significa rinforzare la rosa, ma allargarla. È un percorso buono il nostro, non è negativo. Abbiamo bisogno di recuperare al meglio i punti certi della squadra, oggi non c’erano soluzioni migliori in panchina di quelli che avevamo in ...

