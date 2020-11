Stroppa | Gotti e Maran | il fardello di chi non può più sbagliare

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Riparte la Serie A dopo la pausa dedicata alle Nazionali e per alcuni allenatori il tempo rischia di scadere: primi fra tutti, gli ultimi tre della classifica Sette giornate di Serie A già andate in archivio e con esse, il primo, ragionevole bilancio che coincide spesso con la sosta Nazionali. Se la pausa è risultata già fatale a Beppe Iachini, sostituito dal rientrante Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina, le prossime sfide potrebbero risultare decisive per il destino di altri allenatori. Dal 21 novembre al 23 dicembre, altre sette giornate in poco più di un mese. Una corsa senza soluzione di continuità che ci accompagnerà al termine di un indimenticabile, purtroppo, 2020. Una porzione di campionato che rischia di essere scottante per più di qualche panchina, a cominciare da quelle ancorate ...