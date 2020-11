Peter White | “Rosè” è un mix tra calma e caos

(Di venerdì 20 novembre 2020)diè un brano in bilico tra l’indecisione e la certezza, tra il bianco e il nero. Anzi, tra il bianco e il rosso. In una parola: Rosè Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme il nuovo singolo didal titolo “Rosè“. Il brano giunge a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione di “Sabato sera” in collaborazione con Gemello.si presenta come una dichiarazione d’amore capace di evocare emozioni molto forti in ognuno di noi. Durante l’ascolto del brano sembra quasi di percepire il rumore della pioggia che scandisce il ritmo lento dell’attesa. “Era lunedì pomeriggio – racconta– e la pioggia scandiva il tempo sulla finestra. Ho iniziato la prima strofa del brano chitarra e voce, tra il fragore dei tuoni e ...

Rosé è il nuovo singolo di Peter White, disponibile in digitale da venerdì 20 novembre per Sony Music Italy. Il brano è una romantica dichiarazione ...