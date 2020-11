Nuovo dpcm, indiscrezioni: chi pagherà un prezzo altissimo. Il 27 novembre la data-chiave (Di venerdì 20 novembre 2020) In arrivo un Nuovo dpcm, l'ennesimo, un Nuovo pacchetto di norme firmate Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus. Una serie di allentamenti, si spera. Un testo che dovrebbe entrare in vigore il 3 dicembre. Come spiega il Corriere della Sera, la data-chiave è il 27 novembre: da quel giorno le Regioni potranno iniziare a cambiare fascia di rischio, insomma la colorazione. Piemonte e Lombardia dovrebbero entrare in quella arancione. Ma non solo. Il dpcm prevede anche l'apertura dei negozi dalle 9 alle 22, orari extra-large per permettere lo shopping natalizio in sicurezza; riaperti anche i centri commerciali nel fine settimana. Anche ristoranti e bar torneranno a lavorare, eccezion fatta per le zone rosse. Resterebbero però le linee guida: quattro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) In arrivo un, l'ennesimo, unpacchetto di norme firmate Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus. Una serie di allentamenti, si spera. Un testo che dovrebbe entrare in vigore il 3 dicembre. Come spiega il Corriere della Sera, laè il 27: da quel giorno le Regioni potranno iniziare a cambiare fascia di rischio, insomma la colorazione. Piemonte e Lombardia dovrebbero entrare in quella arancione. Ma non solo. Ilprevede anche l'apertura dei negozi dalle 9 alle 22, orari extra-large per permettere lo shopping natalizio in sicurezza; riaperti anche i centri commerciali nel fine settimana. Anche ristoranti e bar torneranno a lavorare, eccezion fatta per le zone rosse. Resterebbero però le linee guida: quattro ...

