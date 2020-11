Nasce Millennials XLab, incubatore per le startup dal big data alla mobilità intelligente (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma si afferma sempre più nel panorama nazionale come un polo di attrazione per l'innovazione e le startup, e si arricchisce con la nascita di Millennials XLab, il corporate incubator del Gruppo Millennials, che lancia la Call 4 Open Innovation “From Draft to Craft”. Dal 18 Novembre sarà possibile candidarsi alla Call 4 startup “From Draft to Craft”, in collaborazione con Dock3, Startup Geeks, Blue Ocean Finance ed in scouting partnership con LVenture Group. Il programma di incubazione è rivolto a startup già costituite che operano in alcuni settori specifici: analytics, big data, events & travel, smart community, education, fintech, develop tools, health, IOT e smart mobility. alla chiusura della call si terrà il Selection Day in cui le 8 finaliste, valutate prendendo in esame ... Leggi su agi (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma si afferma sempre più nel panorama nazionale come un polo di attrazione per l'innovazione e le startup, e si arricchisce con la nascita di, il corporate incubator del Gruppo, che lancia la Call 4 Open Innovation “From Draft to Craft”. Dal 18 Novembre sarà possibile candidarsiCall 4 startup “From Draft to Craft”, in collaborazione con Dock3, Startup Geeks, Blue Ocean Finance ed in scouting partnership con LVenture Group. Il programma di incubazione è rivolto a startup già costituite che operano in alcuni settori specifici: analytics, big, events & travel, smart community, education, fintech, develop tools, health, IOT e smart mobility.chiusura della call si terrà il Selection Day in cui le 8 finaliste, valutate prendendo in esame ...

Con il bando 'Call 4 Open innovation' saranno selezionate 4 società cui verranno erogati 15 mila euro sotto forma di grant e servizi ...

Gesam Le Mura, piccole millenial crescono

Pastrello e Orsili, in ripresa dopo gli infortuni, costituiscono due iniezioni "verdi" molto importanti per il roster biancorosso ...

