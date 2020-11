Maurizio Costanzo: dure parole nei confronti di Selvaggia Roma (Di venerdì 20 novembre 2020) Maurizio Costanzo, in collegamento da “Casa chi”, ha speso dure parole nei confronti della new entry Selvaggia Roma. Ecco le sue dichiarazioni Selvaggia Roma ha fatto solo da pochi giorni ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e già fa tanto discutere. L’ex volto di Temptation Island ha ribaltato le dinamiche della casa portando tanta discussione tra gli inquilini. Parliamo principalmente di Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah che sono stati protagonisti di presunte liaison con l’influencer. dure sono state anche le parole espresse da Maurizio Costanzo, vediamo nei dettagli cos’ha dichiarato. In collegamento con “Casa chi“, Maurizio ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020), in collegamento da “Casa chi”, ha spesoneidella new entry. Ecco le sue dichiarazioniha fatto solo da pochi giorni ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e già fa tanto discutere. L’ex volto di Temptation Island ha ribaltato le dinamiche della casa portando tanta discussione tra gli inquilini. Parliamo principalmente di Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah che sono stati protagonisti di presunte liaison con l’influencer.sono state anche leespresse da, vediamo nei dettagli cos’ha dichiarato. In collegamento con “Casa chi“,...

berlusconi : Sono stato intervistato da Maurizio Costanzo. La puntata del Maurizio Costanzo Show andrà in onda domani sera, mart… - TwBeautiful : RT @I_M_the__Walrus: Ridge da ubriaco parla come Maurizio Costanzo #twittamibeautiful - I_M_the__Walrus : Ridge da ubriaco parla come Maurizio Costanzo #twittamibeautiful - Stefano94763928 : @darioT_ @andcapocci @lucadf Fauci nella proporzione starebbe a Maurizio Costanzo? Strana idea. Penso che la realtà… - darioT_ : @Stefano94763928 @andcapocci @lucadf il paragone e' impari, perche Fauci non e' un'autorita' regolatoria. E' come d… -