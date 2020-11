(Di venerdì 20 novembre 2020) MILANO -, il salva-. Se, da quando è sbarcato all', Big Rom ha spiccato il volo e non ha ancora smesso di salire nel cielo, al danese è accaduto l'esatto opposto. Dal suo ...

sportli26181512 : Lukaku e il curioso consiglio ad Eriksen: 'C'è solo un modo per svoltare all'#Inter': Big Rom: 'Ha le carte per div… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku curioso

Corriere dello Sport

MILANO - Lukaku, il salva-Eriksen. Se, da quando è sbarcato all’Inter, Big Rom ha spiccato il volo e non ha ancora smesso di salire nel cielo, al danese è accaduto l’esatto opposto. Dal suo arrivo in ...Se non sorprendono la prima posizione di Haaland o i 5 gol di Lukaku, è curiosa la presenza sul podio della classifica marcatori dell'ex Palermo Zahavi.