Lo stop alle tasse di dicembre per le attività in perdita (Di venerdì 20 novembre 2020) Le sospensioni fiscali per le imprese fino a 50 milioni di fatturato e perdite al 33%: via Iva e ritenute in scadenza il 16 dicembre, stop all'acconto del 27 Leggi su today (Di venerdì 20 novembre 2020) Le sospensioni fiscali per le imprese fino a 50 milioni di fatturato e perdite al 33%: via Iva e ritenute in scadenza il 16all'acconto del 27

Corriere : Milano, stop fumo alle fermate dei bus, negli stadi e nei parchi. Divieto nel raggio di 10 metri - Agenzia_Ansa : Milano, da gennaio stop fumo alle fermate dei bus, negli stadi e nei parchi #ANSA - marattin : Qui potete leggere la mia intervista di ieri ad Avvenire. Il modo più veloce e sicuro per supportare le attività ec… - paoloangeloRF : Milano, stop fumo alle fermate dei bus, negli stadi e nei parchi. Divieto nel raggio di 10 metri - Notiziedi_it : Lo stop alle tasse di dicembre per le attività in perdita -