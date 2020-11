Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello parla della storia con Carlo Beretta:”mi ha lasciata con un messaggio” (Di venerdì 20 novembre 2020) Scottanti rivelazioni da parte di Dayane Mello sul sul ex fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, oggi fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis. Ritrovandosi a parlare con Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco), la Mello sarebbe scoppiata in lacrime al ricordo della sua storia passata. Una storia finita male, che le avrebbe procurato grandi sofferenze e delusioni. Dayane Mello, infatti, avrebbe rivelato che Carlo Beretta l’avrebbe lasciata con un messaggino. Un gesto che le avrebbe fatto capire che, nella vita, puoi contare solo su te stessa: Con lui ho imparato che quando tu stai male devi contare solo tu stessa, né sul fidanzato né su ... Leggi su trendit (Di venerdì 20 novembre 2020) Scottanti rivelazioni da parte disul sul ex fidanzato,Gussalli, oggi fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis. Ritrovandosi are con Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco), lasarebbe scoppiata in lacrime al ricordosuapassata. Unafinita male, che le avrebbe procurato grandi sofferenze e delusioni., infatti, avrebbe rivelato chel’avrebbecon un messaggino. Un gesto che le avrebbe fatto capire che, nella vita, puoi contare solo su te stessa: Con lui ho imparato che quando tu stai male devi contare solo tu stessa, né sul fidanzato né su ...

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - serenamentevip : Premesso che io adoro Zorzi e Giulia ma secondo me questo grande fratello lo deve vincere Stefania #gfvip - choriflettuto : dopo il grande fratello promotore di spazzolini ciccio #GFVIP - LoredanaMaggi_ : RT @xdiordepp: 'Capisci che fa male sta cosa qua. Siamo persone. Non sono un animale con un cuore di ferro. Fuori c'è gente che sta combatt… -