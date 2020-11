Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti | tutto quello che si deve sapere

Leggi su iodonna

(Di venerdì 20 novembre 2020) Se tutti idel mondo hanno gli stessi, qualsiasi sia il loro sesso, luogo di nascita, religione, lingua o condizione sociale, lo sialla Convenzione ONU suidell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child – CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. Esiste anche una Carta deideifigli di genitori separati, che non tutti conoscono. Eccoche c’è dae perché quest’anno in tempo di pandemia da Covid 19, è ancora più importante parlare didell’infanzia. ...