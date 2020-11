Fuori dal Coro, troupe derubata nei sobborghi di Milano. «Hanno preso tutto, sono stati velocissimi» (Di venerdì 20 novembre 2020) troupe Mediaset derubata a Milano Ai ladri sono bastati pochi minuti. Il tempo di danneggiare e svaligiare l’autovettura che conteneva le attrezzature per le riprese tv. Nel primo pomeriggio di oggi, una troupe Mediaset della trasmissione Fuori dal Coro è stata derubata a Milano durante la realizzazione di un servizio. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine. A darne notizia, tramite i social, è stata la giornalista Raffaella Regoli, che si trovava a Gratosoglio (nella periferia sud di Milano) assieme ad alcuni operatori per raccontare la situazione nei quartieri popolari delle grandi città, come spesso accade nel programma di Rete4. Stavolta, però, l’amara sorpresa: l’auto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 novembre 2020)MediasetAi ladribapochi minuti. Il tempo di danneggiare e svaligiare l’autovettura che conteneva le attrezzature per le riprese tv. Nel primo pomeriggio di oggi, unaMediaset della trasmissionedalè statadurante la realizzazione di un servizio. Sul postointervenute le Forze dell’Ordine. A darne notizia, tramite i social, è stata la giornalista Raffaella Regoli, che si trovava a Gratosoglio (nella periferia sud di) assieme ad alcuni operatori per raccontare la situazione nei quartieri popolari delle grandi città, come spesso accade nel programma di Rete4. Stavolta, però, l’amara sorpresa: l’auto ...

