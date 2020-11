“È quello che ti meriti”. Aggressione choc ad Alessia, la ‘spedizione’ dei parenti. Interviene anche Vladimir Luxuria (Di venerdì 20 novembre 2020) La transfobia è reato da qualche settimana in Italia e questa che vi stiamo per raccontare è una storia davvero agghiacciante che parla di violenza, percosse e appunto, transfobia. Alessia è una ragazza transgender vittima di continui attacchi e minacce omotransfobiche sui social da parte di una vicina di casa. Dopo una violenta lite con i familiari della ragazza, Nicolò De Devitiis è andato, assieme alla a Vladimir Luxuria, a parlare con la sua vicina oramai divenuta un incubo. “Fro***, ricch*** di mer***, pedofilo”. Un orrore che Alessia è costretta a subire tutti i giorni. Già, perché è una transgender, era insomma nata con il nome di Alessio, e la vicina di casa la odia per i suoi gusti sessuali. Un caso inquietante, raccontato da Le Iene, il programma di Italia 1 nella puntata del 19 novembre. Immagini ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) La transfobia è reato da qualche settimana in Italia e questa che vi stiamo per raccontare è una storia davvero agghiacciante che parla di violenza, percosse e appunto, transfobia.è una ragazza transgender vittima di continui attacchi e minacce omotransfobiche sui social da parte di una vicina di casa. Dopo una violenta lite con i familiari della ragazza, Nicolò De Devitiis è andato, assieme alla a, a parlare con la sua vicina oramai divenuta un incubo. “Fro***, ricch*** di mer***, pedofilo”. Un orrore cheè costretta a subire tutti i giorni. Già, perché è una transgender, era insomma nata con il nome di Alessio, e la vicina di casa la odia per i suoi gusti sessuali. Un caso inquietante, raccontato da Le Iene, il programma di Italia 1 nella puntata del 19 novembre. Immagini ...

Ultime Notizie dalla rete : quello che Non solo Covid: tutto quello che potremo fare con i vaccini a mRna Wired.it La Casa di Esther, l’altra strada possibile

É la prima struttura che nel Beneventano accoglie donne vittime di tratta, nata all’interno del progetto Fuori Tratta. Esther era una vittima di tratta, si prostituiva. Il suo corpo è stato ritrovato ...

Disuguaglianze endemiche, ma cambiare paradigma è possibile

Milano, 20 nov. (askanews) - Uno degli economisti più importanti del nostro Paese, Stefano Zamagni, storico professore dell'Università di ...

