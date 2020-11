Covid | Totti è guarito | “Non è stata una passeggiata”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 novembre 2020)dal, l’annuncio è arrivato su Instagram, dove, pochi giorni prima, l’ex numero 10 giallorosso aveva palesato la sua positività al virus: “Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto ile non èuna, ha fatto sapere. Momenti complicati, l’ex calciatore li racconta nel dettaglio: “Febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi èun colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2!”. Due settimane di paura, ora la voglia di annunciare la guarigione: “Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa – ha scritto ancora ...