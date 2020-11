Chiesti 1 anno e otto mesi di carcere per Chiara Appendino per i fatti di piazza San Carlo (Di venerdì 20 novembre 2020) Un anno e otto mesi di reclusione è la pena chiesta dal pubblico ministero Vincenzo Pacileo per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al processo per i fatti di piazza San Carlo. L’udienza si celebra nell’aula magna del palazzo di giustizia con rito abbreviato. Le accuse mosse dal magistrato contro la sindaca e altri 4 imputati sono di disastro, lesioni e omicidio colposo. Il processo si riferisce a quanto accadde il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo, a Torino, durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League.Una serie di ondate di panico tra la folla provocò oltre 1.500 feriti e, più tardi, la morte di due donne. Il pm ha chiesto 3 anni e 6 mesi per Enrico Bertoletti, un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Undi reclusione è la pena chiesta dal pubblico ministero Vincenzo Pacileo per la sindaca di Torino,, al processo per idiSan. L’udienza si celebra nell’aula magna del palazzo di giustizia con rito abbreviato. Le accuse mosse dal magistrato contro la sindaca e altri 4 imputati sono di disastro, lesioni e omicidio colposo. Il processo si riferisce a quanto accadde il 3 giugno 2017 inSan, a Torino, durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League.Una serie di ondate di panico tra la folla provocò oltre 1.500 feriti e, più tardi, la morte di due donne. Il pm ha chiesto 3 anni e 6per Enrico Bertoletti, un ...

