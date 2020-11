Borse 20 novembre | apertura debole per i listini europei

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 20 novembre 2020)20inrialzo per i. Tokyo perde lo 0,42 per cento. MILANO –20. Ultima giornata della settimana per i mercati. La spinta arrivata dalle notizie del vaccino sembra essere ormai superata e l’aumento dei contagi e le restrizioni continuano a pesare sugli indici.20Nonostante la chiusura in positivo di Wall Street, Tokyo ha terminato la settimana arretrando dello 0,42%. In rialzo, invece, Hong Kong (+0,32%) e Shanghai (+0,48%).inrialzo nel Vecchio Continente. Milano, come sempre la migliore, guadagna lo 0,46%. In scia Parigi (+0,4%) e Londra (+0,3%). Francoforte in rialzo dello ...