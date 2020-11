Black Friday on line e negozi chiusi I commercianti: una beffa che ci affossa (Di venerdì 20 novembre 2020) La protesta. Il nuovo lockdown pesa, a soffrire soprattutto abbigliamento, calzature e accessori. Confesercenti: concorrenza sleale. Appello di Ascom a Fontana: occorre «liberare» Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 20 novembre 2020) La protesta. Il nuovo lockdown pesa, a soffrire soprattutto abbigliamento, calzature e accessori. Confesercenti: concorrenza sleale. Appello di Ascom a Fontana: occorre «liberare» Bergamo.

