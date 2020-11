Acquisti sul web, al via il Cyber Month: cos’è e tutti i trucchi per evitare fregature (Di venerdì 20 novembre 2020) E’ tutto pronto per il Cyber Month: si parte con il Black Friday per passare al Cyber Monday e finire con il Panic Saturday: ecco cosa c’è da sapere per non farsi trovare impreparati. Al via il Cyber Month: si parte con il Black Friday (29 novembre) per passare al Cyber Monday (30 novembre) e finire con il Panic Saturday (19 dicembre, ultimo sabato prima di Natale). “Un mese di Acquisti che mai come quest’anno sarà concentrato sul web. Secondo una nostra analisi quest’anno – commenta Anastasia Sfregola, manager della piattaforma Kooomo – avremo durante questo periodo un aumento delle vendite ecommerce del 160% da parte di utenti che generalmente acquistano online raramente”. L’ultimo report di Adobe, infatti, stima per gli USA, 189 miliardi di dollari di vendite ... Leggi su 2anews (Di venerdì 20 novembre 2020) E’ tutto pronto per il: si parte con il Black Friday per passare alMonday e finire con il Panic Saturday: ecco cosa c’è da sapere per non farsi trovare impreparati. Al via il: si parte con il Black Friday (29 novembre) per passare alMonday (30 novembre) e finire con il Panic Saturday (19 dicembre, ultimo sabato prima di Natale). “Un mese diche mai come quest’anno sarà concentrato sul web. Secondo una nostra analisi quest’anno – commenta Anastasia Sfregola, manager della piattaforma Kooomo – avremo durante questo periodo un aumento delle vendite ecommerce del 160% da parte di utenti che generalmente acquistano online raramente”. L’ultimo report di Adobe, infatti, stima per gli USA, 189 miliardi di dollari di vendite ...

