X Factor 2020: ecco il secondo eliminato del quarto live show (Di venerdì 20 novembre 2020) La quarta puntata di X Factor 2020 si è appena conclusa. Scopriamo chi è il secondo concorrente che deve abbandonare lo show Il secondo eliminato della quarta puntata dei live show di X Factor 2020 di questa edizione è Vergo della squadra degli Over capitanata da Mika. Nella prima manche di questa sera, invece, ad abbandonare lo show è stato Blue Phelix, concorrente della squadra degli Under Uomini capitanata da Emma. La puntata Alla conduzione dello show ritorna un energico Alessandro Cattelan che, nelle due puntate precedenti, era stato sostituito da Daniela Collu perché risultato positivo al Covid. Quest’ultimo, qualche settimana fa, rassicurava tutti via social: “Ludovica mi fa ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020) La quarta puntata di Xsi è appena conclusa. Scopriamo chi è ilconcorrente che deve abbandonare loIldella quarta puntata deidi Xdi questa edizione è Vergo della squadra degli Over capitanata da Mika. Nella prima manche di questa sera, invece, ad abbandonare loè stato Blue Phelix, concorrente della squadra degli Under Uomini capitanata da Emma. La puntata Alla conduzione delloritorna un energico Alessandro Cattelan che, nelle due puntate precedenti, era stato sostituito da Daniela Collu perché risultato positivo al Covid. Quest’ultimo, qualche settimana fa, rassicurava tutti via social: “Ludovica mi fa ...

FiorenzoBriccol : @XFactor_Italia @Vergorigo Mydrama! Se non esce questa sera e comprende cosa significa essere un artista e come ge… - emalombardini : X Factor 14, quarto live: doppia eliminazione, escono Blue Phelix e Vergo - Euromusica : X Factor 14, quarto live: doppia eliminazione, escono Blue Phelix e Vergo - perlaneramylife : EMMA l'elemento disturbante di questo x factor 2020. Sempre Co sta faccia appesa, ma vai a casa tu anziché qualcuno… - alicerossi103 : X factor 2020 Eliminati in una solo serata Vergo e Blue Phelix. La nostra società non è pronta per la diversità #XFactor2020 -