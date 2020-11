Very Mobile regala una seconda SIM con le attivazioni online: Very Sorpresa (Di giovedì 19 novembre 2020) Very Mobile sta portando avanti la promozione Very Sorpresa, che regala una seconda SIM su tutte le attivazioni online. Ecco i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 19 novembre 2020)sta portando avanti la promozione, cheunaSIM su tutte le. Ecco i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

mondomobileweb : Very Sorpresa: seconda SIM spedita in omaggio a nuovi clienti Very Mobile attivati online - infoitscienza : Very Sorpresa: seconda SIM spedita in omaggio a nuovi clienti Very Mobile attivati online -

Ultime Notizie dalla rete : Very Mobile Very Mobile: promo a 4,99€ con SIM gratis Telefonino.net Very Mobile regala una seconda SIM con le attivazioni online: Very Sorpresa

Very Mobile sta portando avanti la promozione Very Sorpresa, che regala una seconda SIM su tutte le attivazioni online. Ecco i dettagli.

Kena Mobile: velocità in upload sale a 30 Mbps. Upgrade in corso o errore?

di Vodafone e Very di WINDTRE) hanno da sempre limitato la loro velocità, ma in upload non hanno mai imposto valori limite inferiori ai 30 Mbps. Da questa mattina, dai primi riscontri degli utenti, ...

Very Mobile sta portando avanti la promozione Very Sorpresa, che regala una seconda SIM su tutte le attivazioni online. Ecco i dettagli.di Vodafone e Very di WINDTRE) hanno da sempre limitato la loro velocità, ma in upload non hanno mai imposto valori limite inferiori ai 30 Mbps. Da questa mattina, dai primi riscontri degli utenti, ...