Uno scudo per diventare intoccabili. La Casta inventa un altro privilegio. Gasparri & C. vogliono dare più tutele ai senatori. E spingono per ampliare l’articolo 68 della Costituzione (Di giovedì 19 novembre 2020) Come in un film dal finale già scritto, la seduta della Giunta per le immunità fissata per proposte e votazioni sui reati di opinione, nonché l’autorizzazione all’uso delle intercettazioni di Luigi Cesaro, è stata rinviata per l’ennesima volta. “Sì vero, è successo già due volte, sono riusciti a farle slittare per disquisire sull’articolo 68, 1° comma della Costituzione”, spiega la senatrice e capogruppo M5S della Giunta Elvira Evangelista che ha fatto presente che “sono decenni che se ne parla e per questo sono rimasta perplessa, ma anche perché c’è una legge del 2003, una sentenza della Corte Costituzionale del 2004 e altre della Cassazione ancor più recenti” che dimostrano come “sull’interpretazione di questo articolo c’è una giurisprudenza ormai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Come in un film dal finale già scritto, la sedutaGiunta per le immunità fissata per proposte e votazioni sui reati di opinione, nonché l’autorizzazione all’uso delle intercettazioni di Luigi Cesaro, è stata rinviata per l’ennesima volta. “Sì vero, è successo già due volte, sono riusciti a farle slittare per disquisire sul68, 1° comma”, spiega la senatrice e capogruppo M5SGiunta Elvira Evangelista che ha fatto presente che “sono decenni che se ne parla e per questo sono rimasta perplessa, ma anche perché c’è una legge del 2003, una sentenzaCorte Costituzionale del 2004 e altreCassazione ancor più recenti” che dimostrano come “sull’interpretazione di questo articolo c’è una giurisprudenza ormai ...

