Un telescopio liquido per vedere le prime stelle (Di giovedì 19 novembre 2020) – . Per ora è solo una proposta che verrà presto pubblicata su The Astrophysical Journal. Il futuro telescopio, se verrà costruito, ha un nome ambizioso "Ultimately Large Telescope", che vuol dire "grande telescopio definitivo", sorgerà all'interno di un cratere lunare e avrà uno specchio primario da cento metri di diametro. Uno specchio liquido. Dovrà guardare molto lontano, per scovare nelle profondità dell'Universo bambino stelle di "Popolazione III". stelle di prima generazione, le prime ad accendersi, circa 13 miliardi di anni fa, e le uniche composte esclusivamente di idrogeno ed elio, visto che all'epoca non c'erano altri elementi. Nate quando ancora non si erano formate le galassie. Un lavoro che potrà fare solo un telescopio Definitivo che supererà il James ...

E il nome non è la sua caratteristica più sorprendente: il “telescopio definitivo”, se mai verrà costruito, sorgerà all’interno di un cratere lunare e avrà uno specchio primario da cento metri di ...

