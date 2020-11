Ue | Conte | ‘rallentamenti Recovery per sovranisti in Europa’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Sulplan “l’Italia sta rispettando la cronologia”, se ci sono dei rallentamenti sulla definizione del fondo europeo “questo si deve , e lo dico non per fare polemica, per quell’alito di vento sovranista che ancora, anche se meno, soffia un po’ in Europa”. Così il premier Giuseppe, intervenendo all’assemblea annuale ell’Anci. L'articolo proviene da Ildenaro.it.