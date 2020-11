Redo Sgr completa riassetto: entrano CDP e Intesa al fianco di Banca Finnat (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo entrano nel capitale di Redo Sgr, società benefit promossa da Fondazione Cariplo e da InvestiRE Sgr (Gruppo Banca Finnat), che completa cosi il suo riassetto azionario. Specializzata nel social housing, nella rigenerazione urbana ad impatto sociale e nell’edilizia universitaria convenzionata, Redo Sgr concentra le proprie attività prevalentemente in Lombardia. Il nuovo assetto azionario di Redo Sgr è così suddiviso: 40% Fondazione Cariplo, 30% Cassa Depositi e Prestiti, 20% InvestiRE Sgr, e 10% Intesa Sanpaolo. L’operazione prevede inoltre un aumento di capitale di 7 milioni di euro, che porterà il capitale complessivo di a 20 milioni. Nata nel 2019 per spin ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti eSanpaolonel capitale diSgr, società benefit promossa da Fondazione Cariplo e da InvestiRE Sgr (Gruppo), checosi il suoazionario. Specializzata nel social housing, nella rigenerazione urbana ad impatto sociale e nell’edilizia universitaria convenzionata,Sgr concentra le proprie attività prevalentemente in Lombardia. Il nuovo assetto azionario diSgr è così suddiviso: 40% Fondazione Cariplo, 30% Cassa Depositi e Prestiti, 20% InvestiRE Sgr, e 10%Sanpaolo. L’operazione prevede inoltre un aumento di capitale di 7 milioni di euro, che porterà il capitale complessivo di a 20 milioni. Nata nel 2019 per spin ...

