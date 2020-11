Queste illusioni ottiche prenderanno in giro la tua mente | finché non le guardi da vicino

Leggi su virali.video

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ci sono cose che cadono sotto il nostro sguardo e di cui a tratti non ci rendiamo conto. L’artista Slinkachu che ama lavorare negli spazi pubblici e coinvolgere il pubblico nel suo quotidiano, ha voluto costruire e tirare su alcune sculture e opere d’arte che sanno sorprendere gli spettatori in ogni momento. Nelle metropoli, come nei luoghi desolati, l’arte può animare ogni angolo del nostro pianeta e può darci mille visioni e angolazioni a cui prima non avevamo mai pensato. Il suo lavoro che a tratti sembra pressapochista, in realtà è molto complesso ed emotivasa coinvolgere le persone più attente e sensibili. credit: Instagram/slinkachu official Ecco, proprio per questo, oggi vi faremo una carrellata delle sue opere migliori. Siete pronti a immettervi in un viaggio speciale come questo? Aguzza la vista e non lasciarti sfuggire alcun dettagli. L’artista in ...