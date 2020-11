Processo Menarini | assolti pure in Cassazione i fratelli Lucia e Alberto Aleotti

(Di giovedì 19 novembre 2020) Confermata inl’assoluzione per iGiovanni– figli del patron dell’azienda farmaceutica, morto nel 2014 – dall’accusa di riciclaggio. Il pg aveva chiesto perl’annullamento con rinvio della sentenza, conferma invece dell’assoluzione per il fratello. Ma la Suprema corte ha deciso di assolvere entrambi, confermando la sentenza di secondo grado emessa dalla corte d’appello di Firenze due anni fa. In quell’occasione i giudici avevano riformato la sentenza di primo grado con cuiera stata condannata a 10 anni e mezzo per riciclaggio e corruzione (accusa poi prescritta) e suo fratello Giovannia ...

Corriere Fiorentino

La Cassazione ha confermato la sentenza di assoluzione della corte di appello di Firenze per i fratelli Lucia e Alberto Giovanni Aleotti.Le richieste del pg: processo d’appello bis per Lucia Aleotti e conferma dell’assoluzione per il fratello Alberto Giovanni. Condannati in primo grado per riciclaggio, assolti in Appello ...