Pedofilo stupra 200 bimbi | violentato e ucciso in carcere

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 19 novembre 2020) "Volevo che sentisse quello che sentivano tutti quei bambini". Paul Fitzgerald detenuto ina York, nel Regno Unito, haRichard Huckle, ilche ha abusato più di duecento bambini, perché voleva che avesse un ‘assaggio' delle pene che ha fatto provare alle sue vittime. È accaduto neldove Huckle scontava la sua pena, il 13 ottobre di un anno fa, quando il detenuto, a sua volta molestatore sessuale, ha aggredito il suo compagno di cella. I particolari agghiaccianti del delitto sono emersi oggi in Tribunale, alla Hull Crown Court, dove Paul Fitzgerald è comparso per essere giudicato per aggressione sessuale e omicidio. (Continua..) L'omicidio in cella. Fitzgerald è stato visto strangolare Huckle, 33 anni, con una stringa, dopo avergli infilato una penna ...