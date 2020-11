Nella lotta contro i colossi del web i consumatori devono essere alleati dei commercianti. Solo così sarà Natale per tutti (Di giovedì 19 novembre 2020) di Giammaria Zanzini, referente provinciale e consigliere nazionale Federmoda-Confcommercio “Il commercio tradizionale tocca con mano il disastro economico vedendo lo spettro della chiusura attività. Mai come quest’anno i commercianti delle città hanno bisogno dell’aiuto dei concittadini: Nella lotta impari contro i colossi del web i consumatori devono essere i nostri alleati. Apprezziamo le iniziative e gli appelli agli acquisti nei negozi di prossimità, ma non possono bastare senza una presa di coscienza collettiva. Solo così potrà essere davvero Natale per tutti” “Mai come quest’anno abbiamo bisogno di scelte d’acquisto etiche e ponderate. Mai ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 19 novembre 2020) di Giammaria Zanzini, referente provinciale e consigliere nazionale Federmoda-Confcommercio “Il commercio tradizionale tocca con mano il disastro economico vedendo lo spettro della chiusura attività. Mai come quest’anno idelle città hanno bisogno dell’aiuto dei concittadini:imparidel web ii nostri. Apprezziamo le iniziative e gli appelli agli acquisti nei negozi di prossimità, ma non possono bastare senza una presa di coscienza collettiva.potràdavveroper” “Mai come quest’anno abbiamo bisogno di scelte d’acquisto etiche e ponderate. Mai ...

forumJuventus : Paulo Dybala a fianco della regione Piemonte nella lotta al Covid ???? - nzingaretti : Complimenti ad @AeroportidiRoma, che ottiene per il terzo anno il Best Airport Award di @AciEurope, grazie a import… - c_appendino : ?? #Torino è una delle 88 Città al mondo leader nella lotta ai cambiamenti climatici per il secondo anno consecutivo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Informazione e tecnologia nella lotta alle Fake News', se ne parla oggi alle 15, al convegno organizzato dall'#ANSA i… - Mariuccini : @Capezzone @matteosalvinimi E su... Basta co sti magheggi politici fini a se stessi... Il popolo ha bisogno di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella lotta Servono più medici nella lotta al Covid: "Vanno assunti i camici grigi". Vaccino? "Non si conosce la durata" RiminiToday Paulo Dybala testimonial della Regione Piemonte nella lotta al Covid

Il video è stato realizzato con il supporto tecnico della Juventus all’interno del Palazzo della Regione, affacciato su Piazza Castello a Torino Paulo Dybala, maglia numero 10 della Juventus, scende ...

L’Esercito a Reggio esegue i tamponi nella battaglia contro il Covid

Fa parte del progetto Igea avviato all’inizio di novembre dal ministero della Difesa, in collaborazione con quello della Sanità, per supportare le strutture ospedaliere nella lotta alla pandemia.

Il video è stato realizzato con il supporto tecnico della Juventus all’interno del Palazzo della Regione, affacciato su Piazza Castello a Torino Paulo Dybala, maglia numero 10 della Juventus, scende ...Fa parte del progetto Igea avviato all’inizio di novembre dal ministero della Difesa, in collaborazione con quello della Sanità, per supportare le strutture ospedaliere nella lotta alla pandemia.