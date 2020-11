Napoli Milan, Pioli a caccia di un record (Di giovedì 19 novembre 2020) Stefano Pioli può centrare un record in Napoli-Milan Lontano da San Siro il Milan è stato sino a questo momento straordinario. I rossoneri non perdono addirittura dal 22 dicembre 2019, quando Leao e compagni (in assenza di Ibrahimovic) persero malamente 5-0 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ora, Stefano Pioli, accompagnato dal gigante svedese, è alla ricerca di un record storico e di grande importanza: raggiungere Carlo Ancelotti. Al tecnico parmense manca solamente una gara: ora fermo a 14, l’attuale coach dell’Everton si trova a 15. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Stefanopuò centrare uninLontano da San Siro ilè stato sino a questo momento straordinario. I rossoneri non perdono addirittura dal 22 dicembre 2019, quando Leao e compagni (in assenza di Ibrahimovic) persero malamente 5-0 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ora, Stefano, accompagnato dal gigante svedese, è alla ricerca di unstorico e di grande importanza: raggiungere Carlo Ancelotti. Al tecnico parmense manca solamente una gara: ora fermo a 14, l’attuale coach dell’Everton si trova a 15. Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : +++MILAN, ANCHE IL VICE DI PIOLI E' POSITIVO AL COVID: ALLARME PANCHINA PER NAPOLI+++ #SportMediaset - FIGCfemminile : ???| MVP @TIM_VISION ?????? ??? Ed ecco le ?????? migliori in campo di questa domenica! @OptaPaolo ?? ?? @Giacinti9 ¬ Milan… - Sport_Mediaset : +++MILAN, CONFERMATA LA POSITIVITÀ AL COVID DI PIOLI: NIENTE NAPOLI+++ #SportMediaset - leonzan75 : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, oggi esami strumentali per Leao: difficilmente ci sarà a Napoli - sportli26181512 : Gattuso sogna l’aggancio: Napoli imbattuto con il Milan in Serie A nelle ultime undici partite: Gattuso sogna l’agg… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milan Napoli-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Mertens o Petagna, il folletto o il bulldozer per l’attacco azzurro

L'infortunio di Osimhen apre il dibattito sul suo sostituto. L'estro e la classe di Mertens o la fisicità e il senso del gol di Petagna?

Napoli-Milan, le ultime su Osimhen e Bakayoko

La redazione di Sky Sport ha aggiornato quest’oggi la situazione di infortunati ed indisponibili in casa Napoli, in vista del match di domenica con il Milan. L’allenamento odierno a Castel Volturno ha ...

L'infortunio di Osimhen apre il dibattito sul suo sostituto. L'estro e la classe di Mertens o la fisicità e il senso del gol di Petagna?La redazione di Sky Sport ha aggiornato quest’oggi la situazione di infortunati ed indisponibili in casa Napoli, in vista del match di domenica con il Milan. L’allenamento odierno a Castel Volturno ha ...