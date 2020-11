Montella | questa mattina la consegna degli alloggi popolari

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) –tele chiavia 17 famiglie, di queste 14 in Via Cervinaro ed altre 3 in località Sorbo. L’assegnazione, avvenutada parte del primo cittadino diRino Buonopane, si aggiunge agli altri 23 già assegnati, per un totale di 42: “Questo è un momento importante innanzitutto per queste famiglie, – ha affermato il sindaco diBuonopane – che hanno vissuto più di tutti il disagio negli ultimi anni. Oggi finalmente hanno uno. Abbiamo assegnato eto le chiavi di tutti glidi edilizia residenziale ...

Buonopane: “C’è grande soddisfazione per il risultato raggiunto ma non è un momento di festa" Montella – Consegnate questa mattina le chiavi degli alloggi popolari a 17 famiglie, di queste 14 in Via C ...Sono stati consegnati questa mattina 17 alloggi popolari che si aggiungono a 23 già assegnati per un totale di 42 famiglia risistemate. E’ la coda di una questione che risale al 23 novembre di oramai ...