LIVE Thiem-Rublev 2-6, 1-0 ATP Finals 2020 DIRETTA: l’austriaco comincia meglio nel secondo set (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Thiem va fuori giri nella circostanza. 40-15 Questo invece è un ace a tutti gli effetti. 30-15 Un quasi-ace di Thiem impallina Rublev. 15-15 Un punto a testa in questo terzo game della “seconda ripresa” del match. 1-1 Scende a rete e trova la volèe giusta: Rublev pareggia subito le cose. 40-30 Errore di Rublev nel corso dello scambio: il suo dritto è appena lungo. 40-15 Thiem riesce a portarsi a casa un punto mostrandosi attento in difesa. 40-0 Si continua su questo canovaccio. 30-0 Due battute e altrettanti ace per il moscovita. 1-0 Parte meglio l’austriaco che tiene il suo turno di servizio, in apertura di secondo set, senza particolari problemi. 40-15 ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30va fuori giri nella circostanza. 40-15 Questo invece è un ace a tutti gli effetti. 30-15 Un quasi-ace diimpallina. 15-15 Un punto a testa in questo terzo game della “seconda ripresa” del match. 1-1 Scende a rete e trova la volèe giusta:pareggia subito le cose. 40-30 Errore dinel corso dello scambio: il suo dritto è appena lungo. 40-15riesce a portarsi a casa un punto mostrandosi attento in difesa. 40-0 Si continua su questo canovaccio. 30-0 Due battute e altrettanti ace per il moscovita. 1-0 Parteche tiene il suo turno di servizio, in apertura diset, senza particolari problemi. 40-15 ...

