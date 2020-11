LIVE Thiem-Rublev 0-1, ATP Finals 2020 DIRETTA: il russo parte subito trovando un break (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Arriva subito il break per Rublev! 30-40 Prima annullata col servizio. 15-40 Ci sono due palle break per il russo. 15-30 Rublev va a segno rispondendo aggressivo alla seconda di Thiem. 15-15 Arriva un ace. 0-15 Il primo punto è di Rublev. 15.20 Ci siamo! Si può partire. C’è Thiem al servizio. 15.15 Qualche difficoltà tecnica impedisce al match di cominciare. Tutti sono in attesa della risoluzione problema. 15.10 Thiem – già sicuro di essere qualificato per le semifinali – va per il 3 su 3, Rublev invece proverà chiudere la sua avventura alle Finals almeno con una vittoria. 15.05 I giocatori stanno per ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Arrivailper! 30-40 Prima annullata col servizio. 15-40 Ci sono due palleper il. 15-30va a segno rispondendo aggressivo alla seconda di. 15-15 Arriva un ace. 0-15 Il primo punto è di. 15.20 Ci siamo! Si può partire. C’èal servizio. 15.15 Qualche difficoltà tecnica impedisce al match di cominciare. Tutti sono in attesa della risoluzione problema. 15.10– già sicuro di essere qualificato per le semifinali – va per il 3 su 3,invece proverà chiudere la sua avventura allealmeno con una vittoria. 15.05 I giocatori stanno per ...

Ubitennis : ATP Finals 2020, il LIVE di giovedì 19 novembre. Si parte con Thiem-Rublev - infoitsport : LIVE Thiem-Rublev, ATP Finals 2020 DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE – Thiem-Rublev | Atp Finals 2020 | RISULTATO in DIRETTA - infoitsport : LIVE Nadal-Thiem 6-7 6-7, ATP Finals 2020 in DIRETTA: l’austriaco piega lo spagnolo per la sesta volta in carriera! - infoitsport : LIVE Nadal-Thiem 6-7 1-2, ATP Finals 2020 in DIRETTA: l’austriaco è avanti di un set -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Thiem LIVE Thiem-Rublev, ATP Finals 2020 DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport ATP Finals 2020, il LIVE di giovedì 19 novembre. Si parte con Thiem-Rublev

Segui in diretta su Ubitennis la quinta giornata delle ATP Finals 2020. Alle 15 Thiem-Rublev, alle 21 la sfida da dentro o fuori tra Nadal e Tsitsipas ...

ATP Finals: Diretta Thiem-Rublev (streaming)

Per il terzo turno degli ATP World Tour Finals di Londra, nel tabellone del Singolare Maschile il russo Andrey Rublev affronta l’austriaco Dominic Thiem. Una partita che potrete seguire in diretta ...

Segui in diretta su Ubitennis la quinta giornata delle ATP Finals 2020. Alle 15 Thiem-Rublev, alle 21 la sfida da dentro o fuori tra Nadal e Tsitsipas ...Per il terzo turno degli ATP World Tour Finals di Londra, nel tabellone del Singolare Maschile il russo Andrey Rublev affronta l’austriaco Dominic Thiem. Una partita che potrete seguire in diretta ...